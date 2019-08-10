Футбол

«Реймс» обыграл «Марсель» на старте чемпионата ФранцииРИА Новости 13:34

Марсель — Реймс
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Велодром»
Бубакар Камара
29′
58′
Булайе Диа
Неманья Радонич
Буна Сарр
59′
73′
Тристан Дингоме
Натанаэль Мбуку
Валер Жермен
Дарио Бенедетто
73′
Морган Сансон
Флориан Шаброль
73′
78′
Мусса Думбия
Хен Чжун Сук
85′
Реми Уден
Гислайн Конан
90′
Хен Чжун Сук
Футболисты "Реймса" обыграли "Марсель" в матче первого тура чемпионата Франции. Встреча в Марселе завершилась со счетом 2:0 в пользу "Реймса".
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