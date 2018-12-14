Футбол

«Реймс» нанес поражение «Страсбуру»
Матч ТВ
15:58

Победу "Реймсу" принес точный удар 21-летнего Матье Кафаро, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне лиги 1. После этой победы команда из Реймса набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице, обойдя "Страсбур", у которого осталось 23 очка.
Матч ТВ15:58

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Все про Спорт рувчера в 09:15
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