Футбол

«Реймс» на своём поле одолел «Страсбург» в матче Лиги 1
Чемпионат
вчера в 16:06

На 65-й минуте точным ударом отличился полузащитник хозяев Матьё Кафаро и тем самым принёс своей команде победу. «Реймс» после 18 туров располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 25 очков. «Страсбург» в свою очередь занимает 9-е место и отстаёт от «Реймса» на два очка.
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Французский футбольный клуб
Французский футбольный клуб из Реймса. Основан 18 июня 1931 года. Шестикратный чемпион Франции. Дважды доходил до финала Кубка европейских чемпионов, и оба раза в финале проигрывал мадридскому «Реалу»: в 1956 году со счётом 3:4, в 1959 - 0:2.
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