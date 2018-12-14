На 65-й минуте точным ударом отличился полузащитник хозяев Матьё Кафаро и тем самым принёс своей команде победу. «Реймс» после 18 туров располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 25 очков. «Страсбург» в свою очередь занимает 9-е место и отстаёт от «Реймса» на два очка.

Чемпионат вчера в 16:06