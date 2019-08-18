"Реймс" дома сыграл вничью со "Страсбуром" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счетом 0:0.

«Реймс» и «Страсбур» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

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