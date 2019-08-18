Футбол

«Реймс» и «Страсбур» сыграли вничью в матче чемпионата ФранцииРИА Новости 13:03

"Реймс" дома сыграл вничью со "Страсбуром" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счетом 0:0.
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«Реймс» и «Страсбур» не выявили победителя

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«Реймс» и «Страсбур» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

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«Реймс» не смог обыграть «Страсбур»

Sportbox.RU12:59

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«Реймс» не смог обыграть «Страсбур»

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Газета.Ru12:56

«Реймс» – «Страсбур»: прогноз на матч 2-го тура Лиги 1

ODDS.ru01:45
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