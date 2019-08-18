Футбол
«Реймс» и «Страсбур» сыграли вничью в матче чемпионата ФранцииРИА Новости 13:03
"Реймс" дома сыграл вничью со "Страсбуром" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Реймсе, завершилась со счетом 0:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, собирающийся с визитом на Украину, обозначил круг тем, которые он намерен обсудить с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Ведущий шоу «Умники и умницы» прокомментировал ульяновскую трагедию
Ведущий передачи "Умники и умницы" Юрий Вяземский заявил, что подросток, зарубивший свою семью топором в Ульяновской области, не был у него в программе, но был зрителем на региональном финале шоу.
Обновлено в 12:42
Футбол
Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу
Известный португальский специалист Жозе Моуринью не сдержал эмоций, когда во время интервью рассказывал о том, как сильно скучает по футболу.
Обновлено в 11:39
Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую
Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.
Обновлено в 04:24
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Происшествия
Стало известно, за что Макгрегор избил пожилого человека в баре
Пожилой гость бара, который был избит ирландским бойцом Конором Макгрегором, мог сам спровоцировать нападение со стороны спортсмена.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Пациент румынской психбольницы убил четырех человек
В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек.
Обновлено в 11:49
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
В Петербурге снесли часть заброшенного дома Крутикова
На 11-й Красноармейской улице, 7 рабочие приступили к незаконному сносу лицевой части доходного дома купца А.И. Крутикова.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Ульяновский подросток перед убийством семьи увлекся АУЕ
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года
На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Обновлено в 13:08
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Государство экономит на безопасности граждан
8 августа 2019 года в российских СМИ появились сообщения о взрыве на морском ракетном полигоне № 45 у населенного пункта Нёнокса.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Музыка
Репер Snoop Dogg назвал свое творчество уникальным
Обновлено в 10:34
Футбол
«Севилья» одержала победу над «Эспаньолом»
"Севилья" переиграла барселонский "Эспаньол" в матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 14:57