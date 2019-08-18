Футбол
«Реймс» и «Страсбур» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 13:03
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Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Обновлено в 09:45
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Технологии
Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»
С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп подтвердил намерение купить Гренландию
Дональд Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.
Обновлено в 17:59
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Наука
7 «грязных» стран мира, посещение которых не самым лучшим образом скажется на вашем самочувствии
Основной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, что, в свою очередь, весьма негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей.
Обновлено 15 августа в 17:00
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Футбол
Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес
Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами.
Обновлено в 13:10
Авто
Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra
Компания Great Wall объявила старт продаж новой линейки пикапов. Автомобили уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах марки.
Обновлено в 10:15
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Футбол
Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком»
Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Общество
Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии
В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 15:54
Кино
Лю Канг вернется на большой экран в новой экранизации Mortal Kombat
Молодой китайско-канадский актер Луди Линь, известный по фильму «Могучие рейнджеры» и сериалу «Черное зеркало», ведет переговоры с кинокомпанией New Line Cinema, чтобы сыграть в новой экранизации культовой компьютерной игры Mortal Kombat.
Обновлено 16 августа в 13:10
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Политика
Трамп назвал насилие в Гонконге помехой для торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное применение силы властями Китая в отношении демонстрантов в Гонконге окажет влияние на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.
Обновлено в 18:01
Футбол
Директор «Фиорентины»: «Не можем предложить Рибери столько же, сколько российские клубы»
Обновлено в 16:28
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Киберспорт
Тираж Steam-версии Final Fantasy XV превысил миллион копий
Обновлено в 12:20
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Наука
Российские ученые нашли способ создать «магнитный» компьютер
Обновлено в 11:04
Здоровье
Врачи рассказали о большой пользе зелени для здоровья
В зелени содержатся минералы, витамины и полезные для здоровья органические вещества, в которых нуждается организм для своей полноценной работы.
Обновлено в 12:58
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07