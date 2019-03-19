Футбол
Рэтклифф хочет купить «Челси» у АбрамовичаЕвро-футбол.ру вчера в 07:19
Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет приобрести "Челси" у Романа Абрамовича. Об этом сообщает издание Mirror. Сумма сделки может составить 2,5 миллиарда фунтов (около 2,92 миллиарда евро).
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Основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф, которого Bloomberg называет богатейшим бизнесменом Великобритании, не отказывается от планов купить английский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет The Times.Ведомостивчера в 07:57
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В Англии сообщили, что британский предприниматель готов приобрести «Челси»
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