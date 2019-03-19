Рэтклифф хочет купить «Челси» у АбрамовичаЕвро-футбол.ру вчера в 07:19

с чего всё началось

Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет приобрести "Челси" у Романа Абрамовича. Об этом сообщает издание Mirror. Сумма сделки может составить 2,5 миллиарда фунтов (около 2,92 миллиарда евро).

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Армия и оружие Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.

Происшествия Минтранс США проверяет сертификацию Boeing 737 MAX Министерство транспорта США проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление страны нормы безопасности, разрешив полеты лайнеров Boeing 737 MAX.

Хоккей «Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.

Происшествия В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

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Политика Законопроект о доплатах пенсионерам приняли во втором чтении 12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

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Здоровье Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Футбол Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться» Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.

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