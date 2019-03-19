Футбол

Рэтклифф хочет купить «Челси» у АбрамовичаЕвро-футбол.ру вчера в 07:19

Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет приобрести "Челси" у Романа Абрамовича. Об этом сообщает издание Mirror. Сумма сделки может составить 2,5 миллиарда фунтов (около 2,92 миллиарда евро).
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Основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф, которого Bloomberg называет богатейшим бизнесменом Великобритании, не отказывается от планов купить английский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет The Times
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Джим Рэтклифф
Британский инженер
British billionaire chemical engineer turned financier and industrialist. Ratcliffe is the chairman and chief executive officer of the Ineos chemicals group, which he founded in 1998 and of which he still owns two-thirds, and which has been estimated to have a turnover of $80 billion. He does not have a high public profile, and has been described by The Sunday Times as "publicity shy". On 13 May 2018 he was named as the richest person in the UK, with a net worth of £21.05 billion.
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