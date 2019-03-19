Футбол

The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»Известия 07:40

Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает The Times. Отмечается, что сделка оценивается в £2,5 млрд (€2,92 млрд).
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В Англии сообщили, что британский предприниматель готов приобрести «Челси»

Советский спорт06:51

СМИ: Британский миллиардер Рэтклифф намерен приобрести «Челси» у Абрамовича

Матч ТВ07:54

СМИ: миллиардер Рэтклифф намерен приобрести «Челси» у Абрамовича

Газета.Ru07:05

СМИ: Британский миллиардер Рэтклифф намерен приобрести «Челси» у Абрамовича

Sportbox.RU07:54

СМИ: бизнесмен Рэтклифф намерен приобрести «Челси» у Романа Абрамовича

ТАСС06:41

Самый богатый человек Великобритании готов купить «Челси» у Абрамовича

Eurosport.ru07:54

Самый богатый человек Великобритании хочет купить «Челси». Абрамович оценил клуб в 2,5 млрд фунтов

Sports.ru05:23
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Джим Рэтклифф
Британский инженер
British billionaire chemical engineer turned financier and industrialist. Ratcliffe is the chairman and chief executive officer of the Ineos chemicals group, which he founded in 1998 and of which he still owns two-thirds, and which has been estimated to have a turnover of $80 billion. He does not have a high public profile, and has been described by The Sunday Times as "publicity shy". On 13 May 2018 he was named as the richest person in the UK, with a net worth of £21.05 billion.
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