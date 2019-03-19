Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»Известия 07:40
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает The Times. Отмечается, что сделка оценивается в £2,5 млрд (€2,92 млрд).
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Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
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