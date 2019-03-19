The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»Известия 07:40

Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает The Times. Отмечается, что сделка оценивается в £2,5 млрд (€2,92 млрд).

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.

Технологии Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

Футбол Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Общество Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.

Экономика В Лондоне обнаружили недвижимость на миллиарды долларов Global Witness оценивает найденную недвижимость в 74,3 миллиарда долларов. Далее сведения были переданы в руки британского парламента.

Политика Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира» "Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова вместе с сыном улетела в Абу-Даби Звездная мама обещала, что устроит шестилетнему Соломону незабываемый, веселый отдых. Для этого они улетели в Абу-Даби.

Армия и оружие Штаб командования ядерными силами США затопило По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.

Происшествия Погибшего под Воронежем солдата-срочника мог избить капитан Капитана, начальника вещевой службы воинской части под Воронежем заподозрили в избиении погибшего солдата-срочника.

Происшествия В Омске потушили пожар на заводе Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.

Общество В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.

Политика Авианосец «Адмирал Кузнецов» отремонтируют к 2021 году В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов» в 2018 году.

Общество Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.

Кино Прощание с Хуциевым пройдет 21 марта в Доме кино Прощание с режиссёром Марленом Хуциевым пройдет 21 марта в Доме кино, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Происшествия Чайка предложил не судить в особом режиме за тяжкие преступления Генпрокуратура России и Верховный суд предлагают рассматривать в особом режиме дела только о преступлениях небольшой и средней тяжести, сообщил во вторник генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Общество Правительство Челябинской области намерено обжаловать решение ФАС Правительство Челябинской области обратится в арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить решение ФАС, касающееся сговора между подрядчиками, выполняющими дорожные работы.

Политика Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Политика Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения Совет ЕС утвердил комплекс экстренных мер, которые будут регулировать отношения Брюсселя с Лондоном, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.

Шоу-бизнес 47-летняя Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о беременности 47-летняя телезвезда подарила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Машу. После родов Лера полностью окунулась в материнство.

Экономика Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 24 мая Годовое собрание акционеров Сбербанка по итогам работы в 2018 году пройдет 24 мая в Москве, сообщил глава банка Герман Греф.

Общество Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.

Шоу-бизнес Симоньян объявила о беременности Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью.