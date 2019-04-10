Футбол

Рэшфорд требует у «МЮ» повышения зарплаты до 350 тысяч евро в неделюЕвро-футбол.ру 05:40

Как сообщает Mirror, 21-летний футболист требует повышения оклада до 350 тысяч евро в неделю. Стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества до 2024 года.
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Рашфорд будет получать £ 300 тыс. в неделю по новому контракту с «МЮ»

Чемпионат04:22

Рэшфорд близок к подписанию 5-летнего контракта с МЮ на £ 78 млн

Soccer.ruвчера в 19:12

СМИ: Рэшфорд согласовал с «МЮ» контракт на 90 млн евро

Матч ТВвчера в 20:23

СМИ: Рэшфорд согласовал с «МЮ» контракт на 90 млн евро

Sportbox.RUвчера в 20:23

Рэшфорд хочет получать по новому контракту с «Манчестер Юнайтед», как Руни до ухода из клуба

Sport24.ru03:08

СМИ: «МЮ» готов предложить Рэшфорду 300 000 фунтов стерлингов в неделю

Спорт-Экспрессвчера в 12:52

«Манчестер Юнайтед» приготовил суперпредложение для Рэшфорда. 300 тысяч фунтов в неделю!

Sport.ruвчера в 14:44
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Футбол

Гинер отказался считать Роналду лучшим футболистом в мире

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер признался, что не считает португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей

Обновлено в 08:08
Происшествия

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Гаджеты

Oppo A5 стал самым продаваемым смартфоном китайского рынка

Аналитики института Counterpoint Research опубликовали исследование рынка смартфонов и в нем было указано про самый продаваемый смартфон в КНР.
Обновлено в 08:29
Общество

В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Политика

Стали известны планы Зеленского в случае победы на выборах

Второй тур выборов президента Украины назначен на 31 марта.
Обновлено в 08:12
Общество

Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче

Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Костроме умер полицейский, получивший огнестрельное ранение

Участковый полиции, получивший огнестрельное ранение, умер в больнице Костромы. Он был доставлен в медучреждение из опорного пункта полиции.
Обновлено в 05:42
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено в 09:05
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика

Украина пригрозила Скабеевой из-за инцидента в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российскую телеведущую Ольгу Скабееву ждет «серьезное предупреждение» от ПАСЕ из-за январских событий в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса

Обновлено в 08:52
Политика

Порошенко и Зеленский называют разные даты дебатов в «Олимпийском»

Оба кандидата согласны дебатировать на спортивной арене, но называют абсолютно разные даты.
Обновлено в 00:39
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Дочь Валерии экстренно прооперировали

Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Общество

Иванов призвал запретить отлов косаток для дельфинариев

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на фоне ситуации с косатками в Приморье заявил РИА Новости, что нужно изменить законодательство и запретить их вылов в культурно-просветительских целях.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева держит в тайне детали своего юбилейного шоу

Филипп Киркоров признался, что его бывшая супруга и прекрасная исполнительница держит все детали мероприятия в строгой тайне.
Обновлено в 01:07
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Футбол

Капитан женской сборной России по футболу дисквалифицирована за драку

Капитан женской сборной России по футболу Жозе-Диана Памен Тчато решением УЕФА дисквалифицирована на три матча за потасовку во время матча элитного раунда чемпионата Европы среди девушек не старше 17 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 09:00
Происшествия

Самогонный аппарат взорвался в квартире высокопоставленного силовика

Обновлено в 06:23
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Общество

«Группа ЛСР» представила проект планировки ВИЗа-Правобережного на месте Экспо-парка

Обновлено в 07:28
Политика

Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников

Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Политика

В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»

Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Экономика

Uber может провести IPO на $10 млрд

Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Обновлено вчера в 22:34
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Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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