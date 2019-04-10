Футбол
Рэшфорд требует у «МЮ» повышения зарплаты до 350 тысяч евро в неделюЕвро-футбол.ру 05:40
Как сообщает Mirror, 21-летний футболист требует повышения оклада до 350 тысяч евро в неделю. Стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества до 2024 года.
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Футбол
Гинер отказался считать Роналду лучшим футболистом в мире
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер признался, что не считает португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Oppo A5 стал самым продаваемым смартфоном китайского рынка
Аналитики института Counterpoint Research опубликовали исследование рынка смартфонов и в нем было указано про самый продаваемый смартфон в КНР.
Обновлено в 08:29
Общество
В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Политика
Стали известны планы Зеленского в случае победы на выборах
Второй тур выборов президента Украины назначен на 31 марта.
Обновлено в 08:12
Общество
Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче
Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Костроме умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
Участковый полиции, получивший огнестрельное ранение, умер в больнице Костромы. Он был доставлен в медучреждение из опорного пункта полиции.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика
Украина пригрозила Скабеевой из-за инцидента в ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российскую телеведущую Ольгу Скабееву ждет «серьезное предупреждение» от ПАСЕ из-за январских событий в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса
Обновлено в 08:52
Политика
Порошенко и Зеленский называют разные даты дебатов в «Олимпийском»
Оба кандидата согласны дебатировать на спортивной арене, но называют абсолютно разные даты.
Обновлено в 00:39
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Общество
Иванов призвал запретить отлов косаток для дельфинариев
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на фоне ситуации с косатками в Приморье заявил РИА Новости, что нужно изменить законодательство и запретить их вылов в культурно-просветительских целях.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне детали своего юбилейного шоу
Филипп Киркоров признался, что его бывшая супруга и прекрасная исполнительница держит все детали мероприятия в строгой тайне.
Обновлено в 01:07
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Футбол
Капитан женской сборной России по футболу дисквалифицирована за драку
Капитан женской сборной России по футболу Жозе-Диана Памен Тчато решением УЕФА дисквалифицирована на три матча за потасовку во время матча элитного раунда чемпионата Европы среди девушек не старше 17 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 09:00
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Общество
«Группа ЛСР» представила проект планировки ВИЗа-Правобережного на месте Экспо-парка
Обновлено в 07:28
Политика
Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников
Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрд
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Обновлено вчера в 22:34