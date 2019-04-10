Рэшфорд требует у «МЮ» повышения зарплаты до 350 тысяч евро в неделюЕвро-футбол.ру 05:40

Как сообщает Mirror, 21-летний футболист требует повышения оклада до 350 тысяч евро в неделю. Стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества до 2024 года.

Рэшфорд требует у «МЮ» повышения зарплаты до 350 тысяч евро в неделю

Футбол Гинер отказался считать Роналду лучшим футболистом в мире Президент московского ЦСКА Евгений Гинер признался, что не считает португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

Происшествия Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гаджеты Oppo A5 стал самым продаваемым смартфоном китайского рынка Аналитики института Counterpoint Research опубликовали исследование рынка смартфонов и в нем было указано про самый продаваемый смартфон в КНР.

Общество В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.

Общество Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.

Политика Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.

Происшествия В Костроме умер полицейский, получивший огнестрельное ранение Участковый полиции, получивший огнестрельное ранение, умер в больнице Костромы. Он был доставлен в медучреждение из опорного пункта полиции.

Происшествия Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.

Политика Украина пригрозила Скабеевой из-за инцидента в ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российскую телеведущую Ольгу Скабееву ждет «серьезное предупреждение» от ПАСЕ из-за январских событий в кулуарах ассамблеи.

Политика Порошенко и Зеленский называют разные даты дебатов в «Олимпийском» Оба кандидата согласны дебатировать на спортивной арене, но называют абсолютно разные даты.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Шоу-бизнес Дочь Валерии экстренно прооперировали Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.

Общество Иванов призвал запретить отлов косаток для дельфинариев Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на фоне ситуации с косатками в Приморье заявил РИА Новости, что нужно изменить законодательство и запретить их вылов в культурно-просветительских целях.

Происшествия Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.

Шоу-бизнес Алла Пугачева держит в тайне детали своего юбилейного шоу Филипп Киркоров признался, что его бывшая супруга и прекрасная исполнительница держит все детали мероприятия в строгой тайне.

Политика Украина расширила торговые санкции против России В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Футбол Капитан женской сборной России по футболу дисквалифицирована за драку Капитан женской сборной России по футболу Жозе-Диана Памен Тчато решением УЕФА дисквалифицирована на три матча за потасовку во время матча элитного раунда чемпионата Европы среди девушек не старше 17 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Политика Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.

Политика Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.

Политика В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина» Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.