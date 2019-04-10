Рэшфорд требует у «МЮ» повышения зарплаты до 350 тысяч евро в неделюЕвро-футбол.ру 05:40

Как сообщает Mirror, 21-летний футболист требует повышения оклада до 350 тысяч евро в неделю. Стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества до 2024 года.

Рэшфорд требует у «МЮ» повышения зарплаты до 350 тысяч евро в неделю

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