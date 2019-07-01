Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:00
Английский нападающий Маркус Рашфорд останется в Манчестере. Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к продлению контракта с нынешним клубом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:07, Вашингтон
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
Мексиканский город завалило градом
Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»
Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Происшествия
Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Обновлено в 09:31
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Виктория Макарская осудила женщин, которым изменяют мужья
Многие фолловеры осудили Викторию за такие советы, она была вынуждена закрыть комментарии к записи.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
СМИ: премьер Ирака издал указ о слиянии всех военизированных отрядов с армией страны
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди издал распоряжение, обязывающее все военизированные отряды, действующие на территории страны, разорвать любые отношения с политическими силами и присоединиться к единой национальной армии.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске
Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Здоровье
Медики рассказали, кому вредно есть малину
Обновлено в 02:16
Политика
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Ювентус» объявил о подписании Рабьо
Обновлено в 13:52
Космос
ФИАН: Китай и Европа могут создать приборы для проекта «Миллиметрон»
Китай и кооперация европейских стран могут создать приборы для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), сообщила РИА Новости в понедельник заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено вчера в 20:18
Теннис
Касаткина проиграла в первом круге Уимблдона
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович на старте Уимблдона.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Самолет-разведчик США несколько часов кружил вдоль границ России
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V около трех часов летал вблизи границ России в регионе Балтики, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42