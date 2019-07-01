Футбол

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:00

Английский нападающий Маркус Рашфорд останется в Манчестере. Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к продлению контракта с нынешним клубом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:07, Вашингтон
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Маркус Рашфорд
Британский футболист
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