Футбол

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:00

Английский нападающий Маркус Рашфорд останется в Манчестере. Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к продлению контракта с нынешним клубом.
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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Sport24.ru09:24

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Спорт-Экспресс09:04

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Бомбардир.ру09:40

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Sportbox.RU09:43

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

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Sports.ru09:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
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Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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