Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:00
Английский нападающий Маркус Рашфорд останется в Манчестере. Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к продлению контракта с нынешним клубом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Музыка
«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В Польше появится центр подготовки солдат США
Обновлено в 07:19
Происшествия
В страшном ДТП на брянской трассе погибли три пассажира маршрутки
В страшном ДТП на брянской трассе, которое случилось в понедельник, 1 июля, погибли три пассажира маршрутки.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Авто
Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах
Немного старше оказались подержанные машины на самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО, где их средний возраст составил 10,5 года.
Обновлено в 03:04
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Общество
Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок
Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
Обновлено в 05:57
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Хоккей
Бобровский стал игроком «Флориды»
«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Энергетика
Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Политика
Рябков призвал не драматизировать ситуацию с запасами урана у Ирана
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник, 1 июля, назвал превышение Исламской Республикой Иран (ИРИ) запасов низкообогащенного урана, допустимых Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе, «естественным следствием» последних событий.
Обновлено в 11:28
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала года
Четвертое место среди россиян принадлежит основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову с $19,6 млрд (плюс $2,13 млрд с начала года).
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Обновлено в 11:49
Здоровье
Медики рассказали, кому вредно есть малину
Обновлено в 02:16
Общество
«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области
Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей
Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку с почти миллионом рублей внутри и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
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Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов
Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов.
Обновлено в 04:01
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Шарлии на правах аренды
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Кино
Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»
Обновлено в 05:37
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Гаджеты
Вспомнить прошлое: легендарной марке Walkman исполнилось 40 лет
40 знаменитостей расскажут о своём опыте использования плеера, будут показаны 230 устройств разных лет выпуска, отражающих историю Walkman.
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