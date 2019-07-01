Футбол

Официально: Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 09:37

Маркус Рэшфорд подписал обновленное соглашение с «красными дьяволами». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о пролонгации контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рашфордом

Газета.Ru12:09

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Soccer.ru13:04

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Спорт-Экспресс09:04

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Матч ТВ09:43
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
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МИД отложил отмену виз для граждан Грузии

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Туск приостановил экстренный саммит Евросоюза

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе должны были согласовать кандидатов на пять ключевых постов — Европарламента, Евросовета, Европейского Центрального банка, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
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На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей

На Украине шестеро детей ранены в результате взрыва неустановленного предмета на детской площадке.
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Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
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Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
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Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Сообщалось, что объект взорвался в небе. В сети появилось видео, сделанное на месте взрыва на Кипре.
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Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.
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Длительность купонного периода составит 92 дня. Размещение третьего выпуска КОБР-25 на 200 млрд рублей запланировано на 10 сентября.
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Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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