Футбол
Официально: Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 09:37
Маркус Рэшфорд подписал обновленное соглашение с «красными дьяволами». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о пролонгации контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
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