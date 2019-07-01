Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 30 июня в 07:00
Английский нападающий Маркус Рашфорд останется в Манчестере. Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к продлению контракта с нынешним клубом.
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Маркус Рэшфорд: «Сделаю все, чтобы помочь „МЮ“ вернуться туда, где он должен быть»
Sports.ruвчера в 16:38
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