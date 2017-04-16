Футбол

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:13

Действующий контракт Рэшфорда с МЮ истекает летом 2020 года, но клуб намерен заблаговременно продлить соглашение.
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Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

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«Манчестер Юнайтед» договорился с Рашфордом о продлении контракта

Газета.Ru02:39

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Матч ТВвчера в 07:13
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

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В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

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Купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии.
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
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Сычев сообщил, когда официально объявит о завершении карьеры

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Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
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В Тамбовской области обнаружили вспышку бруцеллёза у коров, передаёт «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального Россельхознадзора.
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