Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:13
Действующий контракт Рэшфорда с МЮ истекает летом 2020 года, но клуб намерен заблаговременно продлить соглашение.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан активист движения «Весна»
Напомним, 8 июня активисты движения Весна в Санкт-Петербурге повесили на мосту баннер, на котором был написан вопрос, реальный Путин или сказочный .
Обновлено в 03:21
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Политика
СВР знает о новых планах кибератак на Россию
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Израилю стало не хватать денег на армию
При прошлом начальнике Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоте между военными и минфином Израиля был достигнут компромисс, согласно которому срок службы для мужчин был сокращен на четыре месяца.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри
Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Экономика
Utair планирует продать 50% в авиационно-сервисной компании UTG
Авиационная группа Utair планирует продать 50% в сервисной компании UTG в рамках программы реструктуризации долга.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Купюры российского «Банка приколов» сбывают в Финляндии
Купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии.
Обновлено в 03:54
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Футбол
Сычев сообщил, когда официально объявит о завершении карьеры
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено вчера в 06:38
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
ЖКХ
Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ
Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.
Обновлено в 03:46
Политика
Бывший продюсер Зеленского предрек ему страшные годы
Основатель телеканала «1+1» и бывший продюсер шоу «95 квартал» Александр Роднянский считает, что Владимира Зеленского ждут трудные годы на президентском посту.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Оскандалившаяся Алсу осмелилась на громкое заявление
Алсу выложила в Instagram новый пост. Певица публично сделала громкое заявление.
Обновлено в 04:43
Политика
На Украину прибыл новый поверенный в делах США
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
Обновлено в 04:29
Здоровье
В Тамбовской области выявили бруцеллёз КРС
В Тамбовской области обнаружили вспышку бруцеллёза у коров, передаёт «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального Россельхознадзора.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире
Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.
Обновлено в 01:32
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Петербурге сломался состав на «оранжевой» ветке метро
Как сообщает пресс-служба метрополитена, на "оранжевой" ветке сломался состав.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию
Обновлено в 03:15
Общество
КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд РФ предостерег публичные органы власти от злоупотребления законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
Обновлено в 04:18