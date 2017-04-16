Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:13
Действующий контракт Рэшфорда с МЮ истекает летом 2020 года, но клуб намерен заблаговременно продлить соглашение.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным
Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Общество
СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды
Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Политика
Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
Политика
Додон поблагодарил Россию за сохранение стабильности в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность руководству России на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым, сообщает РИА "Новости" Додон отметил, что поблагодарил за поддержку усилий по сохранению стабильности и за признание законной власти.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова разделась до бикини вскоре после третьих родов
Дарья Сагалова стала многодетной мамой в начале апреля, а уже сейчас может похвастаться стройной фигурой в бикини перед поклонниками.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Чичерина подверглась травле из-за новой песни
Певица Юлия Чичерина рассказала, что на нее написали донос из-за песни об убитом главе ДНР Александре Захарченко.
Обновлено в 04:11
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа
В понедельник, 17 июня, в России начался прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition.
Обновлено в 04:55
Авто
Kia продолжает раскрывать внешность Seltos
На официальном канале Kia в сервисе Ютуб появился новый видеоролик, который ещё больше раскрывает внешность ожидаемого Seltos.
Обновлено в 06:42
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Обновлено в 01:38
Политика
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Космос
На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 04:52
Футбол
Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом»
Обновлено в 07:07
Транспорт
Депутаты предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки
В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки.
Обновлено в 07:41
Политика
Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России
"Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) на полях саммита G20", - написал Бэйкер.
Обновлено в 02:50
Общество
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Политика
Началась встреча Зеленского с Меркель
В Берлине началась встреча главы украинского государства Владимира Зеленского с председателем немецкого правительства Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:41
Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту Libra
Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49