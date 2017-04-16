Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:13
Действующий контракт Рэшфорда с МЮ истекает летом 2020 года, но клуб намерен заблаговременно продлить соглашение.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Происшествия
Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.
Обновлено в 04:16
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 05:55
Политика
Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана
Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:26
Интернет
В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей
Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.
Обновлено в 04:30
Политика
Верховный суд РФ ликвидировал три партии
В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ.
Обновлено в 04:55
Политика
В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено в 05:57
Политика
Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
В администрации президента России наблюдают за ходом урегулирования вопроса с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
Обновлено в 05:53
Финансы
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Спорт
РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии
В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Кино
Цискаридзе посоветовал педагогам изучать Гарри Поттера
Народный артист, балетмейстер и ректор Академии русского балета имени Вагановой сообщил, что учителя должны знать содержание "Гарри Поттера" и "Игры престолов", чтобы развивать вкус учеников при помощи известных молодому поколению образов и историй.
Обновлено в 01:36
Общество
Видеоблогер BadComedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский видеоблогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) и кинокомпания KD Studios (ранее называлась Kinodanz), которая подала к нему иск на сумму 1 млн. рублей, заключили мировое соглашение, сообщил юрист блогера Сергей Панченко.
Обновлено вчера в 16:31
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
Сбербанк подключил сотового оператора к системе мгновенных переводов
Мгновенные переводы наличными по номеру телефона на карту Сбербанка стали доступны в сети салонов МТС, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:42
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Здоровье
Родители из Челябинской области попросили Путина отменить прививки
Южноуральцы требуют отменить календарные прививки по принуждению.
Обновлено в 03:53
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Политика
Глава СВР вспомнил роман «Бесы» из-за «размывания ценностей» Западом
Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческий романе «Бесы», — заключил он.
Обновлено в 03:57
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Футбол
УЕФА понизил категорию у Безбородова
Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25