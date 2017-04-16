Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:13

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Политика Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

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Политика Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Интернет В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.

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Политика В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

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Спорт РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.

Политика Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.

Кино Цискаридзе посоветовал педагогам изучать Гарри Поттера Народный артист, балетмейстер и ректор Академии русского балета имени Вагановой сообщил, что учителя должны знать содержание "Гарри Поттера" и "Игры престолов", чтобы развивать вкус учеников при помощи известных молодому поколению образов и историй.

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Армия и оружие Под Мурманском нашли останки немецкого солдата «В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.

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Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.

Музыка Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ» Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».

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Политика Глава СВР вспомнил роман «Бесы» из-за «размывания ценностей» Западом Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческий романе «Бесы», — заключил он.

Экономика Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.

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