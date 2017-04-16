Футбол

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с РашфордомЧемпионат 05:25

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с 21-летним нападающим Маркусом Рашфордом.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с Рэшфордом

Sportbox.RU05:51

СМИ: Хуан Мата продлил контракт с «МЮ» до 2022 года

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Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

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Новый контракт Маты будет рассчитан до 2022 года

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«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с Рашфордом

Чемпионат05:25

Хуан Мата может остаться в «Манчестер Юнайтед»

Sport.ruвчера в 08:00
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Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

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Последняя любовь Александра Кузнецова раскрыла судьбу его наследства

О связи Кузнецова и Марии первым рассказал друг актера, певец Игорь Наджиев.
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Футбол

Платини дал показания по делу о Евро-2016

«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», - цитирует ТАСС заявление представителя Платини.
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Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20

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Политика

Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Общество

В Сергиевом Посаде сотрудники хлебозавода объявили сухую голодовку

Обновлено в 09:09
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Общество

В Италии умерла старейшая жительница Европы

Обновлено в 10:38
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из-под стражи

Обновлено в 08:58
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Политика

В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках

Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
Обновлено в 09:59
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%

Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Политика

Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Следственный комитет завел дело после смерти биатлониста в Крыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти мастера спорта по биатлону Артемия Хасанкаева в Крыму, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Космос

На Марсе зафиксировали появление кратера

Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.
Обновлено в 10:39
Общество

Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ

Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Политика

Додон поблагодарил Россию за сохранение стабильности в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность руководству России на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым, сообщает РИА "Новости" Додон отметил, что поблагодарил за поддержку усилий по сохранению стабильности и за признание законной власти.
Обновлено в 07:41
Авто

В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana

Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Собчак устроила скандал из-за её фото с Богомоловым на обложке HELLO

Обложку нового номера известного издания HELLO украсили Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 08:05
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Спорт

Организатор Moscow Cyber Cup покинул свой пост

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский, участвовавший в организации Moscow Cyber Cup, покинул свой пост.
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