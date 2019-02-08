Футбол

Рэшфорд признан лучшим игроком АПЛ в январеSport24.ru 09:14

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд удостоен награды лучшему игроку месяца в английской Премьер-лиге по итогам января. В прошедшем месяца 21-летний форвард забил три гола в четырех матчах АПЛ.
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Рэшфорд признан лучшим игроком АПЛ в январе

Sport24.ru09:14

Рэшфорд признан лучшим игроком английской премьер-лиги в январе

РИА Новости09:31

Рэшфорд — лучший игрок АПЛ в январе

Матч ТВ09:22

Рэшфорда признали лучшим игроком АПЛ в январе (фото)

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Рашфорд — лучший игрок АПЛ в январе

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Сульшер и Рэшфорд повторили достижение Фергюсона и Бербатова восьмилетней давности

Спорт-Экспресс09:39

Рэшфорд – лучший игрок АПЛ в январе

Sports.ru09:57
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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