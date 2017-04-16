Футбол
Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контрактеSport24.ru 00:27
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта.
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Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
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Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Обвиняли в дружбе с фашистами: кого депортировали из Крыма 75 лет назад "Убежден, право крымских татар свободно жить на своей земле будет восстановлено", — заявил Порошенко.
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Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
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Авто
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Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
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