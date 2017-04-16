Футбол

Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контрактеSport24.ru 00:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта.
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Рэшфорд приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Евро-футбол.ру03:18

Рашфорд приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Чемпионат02:50

Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контракте

Sport24.ru00:27

Рэшфорд приостановил переговоры с МЮ о новом контракте

Soccer.ru01:14

Рашфорд приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Газета.Ru01:12

Нападающий Рэшфорд приостановил переговоры о новом контракте с «МЮ»

REGNUM01:33

Рэшфорд отложил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Бомбардир.ру01:46
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