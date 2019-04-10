Рэшфорд поставил условия руководству «МЮ»ProstoProSport 06:29

Как сообщает Mirror, 21-летний нападающий продолжит выступления за «красных дьяволов», если клуб продлит с ним соглашение и повысит зарплату до 350 тысяч евро в неделю. Отмечается, что боссы «МЮ» готовы пойти на этот шаг и предложат своему воспитаннику пятилетний контракт.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Шоу-бизнес Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.

Происшествия Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.

Шоу-бизнес Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.

Транспорт ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Энергетика США возобновили поставки нефти из Венесуэлы С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Футбол Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Происшествия Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Армия и оружие Российская армия покидает Алеппо По сообщению агентства, несмотря на уход России, Сирийская Арабская армия (САА) отказалась покинуть город; вместо этого сирийские военные усилили оборону вокруг Телль-Рифъата и соседних с ним деревень.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Космос Сделано первое в истории человечества фото черной дыры Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Политика Порошенко назвал негативные последствия своего поражения на выборах Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что опасается того, что новая «некомпетентная» власть может отменить санкции против России.

Хоккей Знарок договорился со «Спартаком» Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне.

Здоровье Третий случай кори зарегистрировали в Удмуртии Третий случай заболевания корью зарегистрировали в Удмуртии с начала года. Об этом сообщили в республиканском Управления Роспотребнадзора.

Политика Польша подтвердила версию взрыва в самолете Качиньского Причиной крушения самолета экс-президента Польши Леха Качиньского под Смоленском стал взрыв, заявил председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования Смоленской катастрофы Антони Мацеревич.

Политика В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Футбол Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Авто Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Технологии В работе YouTube произошел глобальный сбой Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.

Финансы ЦБ разрешит банкам не формировать резервы под ипотечные каникулы "Кредитные организации получат право принимать решение о неухудшении качества обслуживания долга по ипотечным ссудам, выданным заемщикам, которые решат воспользоваться ипотечными каникулами, вне зависимости от оценки их финансового положения и, как следствие, возможность не увеличивать размер формируемых резервов на возможные потери", - отмечает регулятор.