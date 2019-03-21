Футбол
Рэшфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмыМатч ТВ вчера в 13:40
Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд покинул расположение национальной команды. Сообщается, что он не успел восстановиться от травмы голеностопа и не сможет сыграть с Чехией и Черногорией в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений
Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений Телеведущую задели слова одной из участниц "Дома-2".
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Энергетика
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Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом туре отборочных соревнований чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:38
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«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
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