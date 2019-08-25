Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал жертвой расистских оскорблений в социальных сетях, сообщает Sky Sports. Форвард не забил пенальти в проигранном матче с «Кристал Пэлас» (1:2), из-за чего болельщики начали оскорблять англичанина в твиттере.

Рэшфорд подвергся расизму после незабитого пенальти в матче «МЮ»

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