Футбол
Рэшфорд подвергся расизму после незабитого пенальти в матче «МЮ»Sport24.ru 03:50
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал жертвой расистских оскорблений в социальных сетях, сообщает Sky Sports. Форвард не забил пенальти в проигранном матче с «Кристал Пэлас» (1:2), из-за чего болельщики начали оскорблять англичанина в твиттере.
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Уже второй футболист «Манчестер Юнайтед» пострадал от расистов. Пора увидеть в действии защиту в твиттере
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