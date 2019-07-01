Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:00
Английский нападающий Маркус Рашфорд останется в Манчестере. Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к продлению контракта с нынешним клубом.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика
Медведев рассказал о хамстве единороссов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства.
Обновлено в 00:19
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 09:43
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Обновлено в 10:29
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Врач рассказал, что чаще всего проглатывают дети до 5 лет
Дети в возрасте до пяти лет чаще всего проглатывают монеты, батарейки, а также гидрогелевые и магнитные шарики.
Обновлено в 10:11
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Музыка
Первый канал обновляет систему голосования шоу «Голос»
Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.
Обновлено в 09:40
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Авто
Автомобили LADA стали на 10% доступнее
Обновлено в 04:41
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Авто
Компания Radical выпустит свой первый суперкар для дорог общего пользования
Британская компания Radical Sportscars, известная разработкой спортивных прототипов для гонок в Ле-Мане, объявила о дебюте на фестивале скорости в Гудведе своего нового серийного автомобиля с допуском на дороги общего пользования.
Обновлено в 08:22
Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Политика
Термокружка Путина стала хитом в Китае
Обновлено в 07:50
Авто
Опубликован рендер нового внедорожника BMW X8 M
В новом отчете, опубликованном зарубежными СМИ, говорится, что новый внедорожник BMW X8, задуманный в качестве конкурента для предстоящей Audi RS Q8, не только превзойдет новый X7, но и будет разработан M-подразделением BMW.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Музыка
Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России
Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Политика
МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца
Москва призывает Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, на одного из заключенных в РФ американцев.
Обновлено в 09:09
Политика
Дания не нужна: «Северный поток-2» поменял маршрут
Сегодня, 28 июня, стало известно, что оператор объявил об отзыве заявки от 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании, о чем уже уведомлено энергетическое агентство страны.
Обновлено 28 июня в 13:24
Гаджеты
WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
Обновлено в 04:17
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Общество
О ситуации с паводком в Канске доложили губернатору
В начале заседания губернатор Александр Усс попросил доложить о ситуации в Канске, где из-за повышения уровня воды в реке Кан подтопило часть местности.
Обновлено в 01:46
Общество
Путина попросили помочь Липецку с экологией
Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.
Обновлено в 07:40