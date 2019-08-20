Футбол

Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»Soccer.ru вчера в 21:40

Напомним, в игре прошлого тура с "Челси" (4:0) 11-метровый исполнял Рэшфорд и свою попытку реализовал. Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
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«Это может случиться с каждым». Рэшфорд поддержал Погба после нереализованного пенальти

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Невилл о том, что Рэшфорд уступил Погба право пробить пенальти: «Дебатов быть не должно. Это нужно решать в раздевалке»

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Погба — один из худших пенальтистов в истории АПЛ

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Маркус Рэшфорд: Погба забил столько пенальти, что промахнуться один раз – это нормально

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Невилл: «Зачем Погба отобрал у Рэшфорда право пробить пенальти? Ненавижу, когда так поступают»

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Невилл о Погба: «Я был в ярости ещё до того, как он исполнил пенальти»

Soccer.ruвчера в 23:53
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Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

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Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

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Президент РФ Владимир Путин очаровал супругу своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит во время визита во Францию.
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Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»

Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Политика

Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ дешевле американской

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Более 57 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года

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Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

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Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Обновлено в 04:26
Происшествия

Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве

Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
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Кино

Кит Харингтон переживает о бесплодии после «Игры престолов»

Ранее были опубликованы первые фото Кита Харингтона, выпущенного из реабилитационного центра.
Обновлено в 03:28
Общество

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Плата ASUS ROG Strix X299-E Gaming II снабжена OLED-дисплеем LiveDash

На выставке gamescom 2019, которая проходит в Кёльне (Германия), дебютировала материнская плата ASUS ROG Strix X299-E Gaming II для игровой настольной системы на платформе Intel.
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Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил свою семью

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Культура

Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Обновлено в 05:30
Наука

В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
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Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
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Происшествия

Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Авто

УГИБДД закупило картонные LADA Vesta для устрашения водителей

Обновлено в 02:38
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Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день

5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Наука

Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп

На острове Итуруп в Сахалинской области участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 06:43
Экономика

Составлен рейтинг крупнейших должников России

Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
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Происшествия

В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах

Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
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Политика

Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
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Силовики начали проверку по заявлению жителя Геленджика о пытках

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Глава Финляндии рассказал о возможных темах переговоров с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, какие темы планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 21 августа в Хельсинки.
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Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак»

Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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