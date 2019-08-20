Напомним, в игре прошлого тура с "Челси" (4:0) 11-метровый исполнял Рэшфорд и свою попытку реализовал. Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.

Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»

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