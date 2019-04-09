Футбол

Рэшфорд и Санчес могут сыграть против «Барселоны»Soccer.ru 09:21

Манчестер Юнайтед — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Игроки "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд и Алексис Санчес восстановились после повреждений.
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Футболисты «МЮ» Эррера, Валенсия и Байи не сыграют с «Барселоной»

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Sportbox.RU07:53

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Спорт-Экспресс07:23
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