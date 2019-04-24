Футбол
Рэшфорд и Погба выйдут в стартовом составе «МЮ» против «Сити»Sportbox.RU 14:14
«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове
На 83 минуте снова отличился Фарфан, а в роли ассистента выступил Мацей Рыбус.
Обновлено в 14:12
Политика
Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Хоккей
Панарин готовится к серии с «Бостоном» в компании собаки
Российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин показал, как он проводит подготовку к серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс».
Обновлено в 13:40
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Экономика
Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Политика
Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Родственник рассказала об избиении отца чемпиона по MMA полицейскими
Отец чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау был избит тремя сотрудниками правоохранительных органов 11 апреля.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына
Знаменитый артист опубликовал фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Наука
Две нейросети преобразовали сигналы мозга в человеческую речь
Дальше в дело вступали две нейросети: первая преобразовывала эти электрические сигналы в кинематические, то есть в сигналы о том, как должны двигаться язык, губы и гортань.
Обновлено в 13:00
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе.
Обновлено в 08:13
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Хоккей
Вратарь «Авто» Галкин признан MVP плей-офф МХЛ
В финале ярославцы в 7 матчах победили «Авто» из Екатеринбурга. Самым ценным игроком плей-офф МХЛ признан вратарь «Авто» Владимир Галкин.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова
Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36