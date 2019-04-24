Футбол

Рэшфорд и Погба выйдут в стартовом составе «МЮ» против «Сити»Sportbox.RU 14:14

«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
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Рэшфорд и Погба выйдут в стартовом составе «МЮ» против «Сити»

Sportbox.RU14:14

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Зинченко выйдет в стартовом составе гостей

Sport24.ru14:04

Погба, Рашфорд, Зинченко, Стерлинг — в составах на манкунианское дерби

Чемпионат14:04

Рэшфорд и Погба выйдут в стартовом составе «МЮ» против «Сити»

Матч ТВ14:14

Футбол, АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:14

Стали известны составы «Юнайтед» и «Сити» на манкунианское дерби. Зинченко в старте

ProstoProSport14:10

«Ман Юнайтед» – «Ман Сити». Погба, Рэшфорд и Агуэро выйдут в старте. Прямой эфир и онлайн-трансляция в 22:00

Sports.ru10:30
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Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове

На 83 минуте снова отличился Фарфан, а в роли ассистента выступил Мацей Рыбус.
Обновлено в 14:12
Политика

Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Хоккей

Панарин готовится к серии с «Бостоном» в компании собаки

Российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин показал, как он проводит подготовку к серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс».
Обновлено в 13:40
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Экономика

Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Брянской области

Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Политика

Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Авто

Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Родственник рассказала об избиении отца чемпиона по MMA полицейскими

Отец чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау был избит тремя сотрудниками правоохранительных органов 11 апреля.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына

Знаменитый артист опубликовал фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Наука

Две нейросети преобразовали сигналы мозга в человеческую речь

Дальше в дело вступали две нейросети: первая преобразовывала эти электрические сигналы в кинематические, то есть в сигналы о том, как должны двигаться язык, губы и гортань.
Обновлено в 13:00
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Технологии

«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя

Обновлено в 10:45
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»

Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе.
Обновлено в 08:13
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Хоккей

Вратарь «Авто» Галкин признан MVP плей-офф МХЛ

В финале ярославцы в 7 матчах победили «Авто» из Екатеринбурга. Самым ценным игроком плей-офф МХЛ признан вратарь «Авто» Владимир Галкин.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова

Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
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Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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Илкай Гюндоган
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии.
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