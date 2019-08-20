Футбол
Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»Евро-футбол.ру 07:31
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
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Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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Обновлено вчера в 19:58
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В Кремле оценили испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты
Испытания Вашингтоном крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют о давнем намерении США разрушить соглашение.
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СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.
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Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате
Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.
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Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
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ЧП произошло накануне вечером в Алексинском районе. Известно, что автомобилист совершил наезд на трех человек, передвигавшихся на колясках.
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В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
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Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.
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Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
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Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
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Кино
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Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
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Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
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Как выяснилось, сейчас на среднюю зарплату ивановец может приобрести всего 547 литров бензина.
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие
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Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
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Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
Обновлено в 07:32
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
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Обновлено в 06:11
Финансы
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Обновлено в 07:49
Киберспорт
Virtus.pro опустились в нижнюю сетку The International 2019
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