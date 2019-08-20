Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).

Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»

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Политика Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Происшествия Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев ЧП произошло накануне вечером в Алексинском районе. Известно, что автомобилист совершил наезд на трех человек, передвигавшихся на колясках.

Армия и оружие Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.

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Политика Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».

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