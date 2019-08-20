Это отвратительно. Социальные сети должны что-то предпринять. Каждая учетная запись должна быть подтверждена паспортом или водительским удостоверением. Нужно остановить этих жалких троллей, создающих бессчетное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).

Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»

Армия и оружие Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.

Политика Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.

Происшествия Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Футбол «Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1. Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле.

Происшествия Украинские моряки отравились спиртом на танкере в Черном море Два украинских моряка отравились метиловым спиртом на танкере в Черном море. Один из них погиб, второй - госпитализирован.

Политика Глава ЛНР рассказал, к чему стремится республика Луганская Народная Республика (ЛНР) не просится в состав Украины, а стремится к легитимизации и прекращению военных действий.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Политика Западные СМИ оценили переговоры Путина и Макрона В центре внимания мировых СМИ переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые состоялись накануне во Франции.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Общество Робот в папахе станцевал лезгинку для Рогозина Кавказские учёные представили танцующего робота на молодёжном форуме «Машук» в Пятигорске во время визита главы Роскосмоса Дмитрий Рогозина.

Армия и оружие Пентагон испытал запрещенную ДРСМД ракету Как сообщает «Reuters» со ссылкой на Пентагон, в понедельник 19 августа США испытали крылатую ракету с дальностью полета более 500 километров.

Происшествия В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.

Музыка Назарбаев снял клип на собственную песню Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.

Политика Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.

Общество Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.

Футбол «Ахмат» попросил отменить красную карточку Уциева в игре с «Зенитом» «Ахмат» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Ризвана Уциева, полученную в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита».

Происшествия Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.