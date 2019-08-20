Полузащитник не реализовал пенальти, поскольку Патрисиу просчитал удар Поля. Невилл не смог определиться, хороший Погба или нет Эта ситуация вызвала много шума не из-за ничьей и четвертого за год нереализованного пенальти Поля Погба.

Погба не забил пенальти, но стал игроком года по мнению Невилла

Спорт день за днем

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Происшествия В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.

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