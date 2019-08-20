Футбол

Погба не забил пенальти, но стал игроком года по мнению НевиллаLoginCasino.com 05:37

Полузащитник не реализовал пенальти, поскольку Патрисиу просчитал удар Поля. Невилл не смог определиться, хороший Погба или нет Эта ситуация вызвала много шума не из-за ничьей и четвертого за год нереализованного пенальти Поля Погба.
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