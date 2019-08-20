Футбол
Погба не забил пенальти, но стал игроком года по мнению НевиллаLoginCasino.com 05:37
Полузащитник не реализовал пенальти, поскольку Патрисиу просчитал удар Поля. Невилл не смог определиться, хороший Погба или нет Эта ситуация вызвала много шума не из-за ничьей и четвертого за год нереализованного пенальти Поля Погба.
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Политика
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Наука
Космическая радиация оказалась безопасной для мозга крыс и космонавтов
Положительное влияние космической радиации на психоэмоциональное состояние и умственные способности подопытных крыс установила группа российских ученых.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала романтичные фото с мужем в день его 82-летия
Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая трогательно поздравила мужа Андрея Кончаловского с 82-летием.
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Политика
Макрон поспорил с Путиным об акциях протеста во Франции и России
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом
Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
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Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Теннис
Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Интересно, что в 2017 году американка выиграла юниорский US Open. Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 02:53
Технологии
На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных роботов
Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов.
Обновлено в 04:16
Политика
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
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Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода
Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.
Обновлено в 00:52
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Авто
Hyundai покажет во Франкфурте экстрим-версию хот-хэтча i30 N
От стандартной модели экстрим-модификация отличается облегченной конструкцией, потерявшей вес за счет использования композитных материалов, а также улучшенными аэродинамическими характеристиками.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Ахмат» попросил отменить красную карточку Уциева в игре с «Зенитом»
«Ахмат» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Ризвана Уциева, полученную в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита».
Обновлено в 09:07
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Врачи назвали опасную для здоровья окружность талии
Эксперты Минздрава назвали опасную для здоровья окружность талии.
Обновлено в 06:24
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
В России собрались изменить правила работы ломбардов
Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40