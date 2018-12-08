Музыка

Рэперов пригласят на «новогодний огонек» на Первом канале
Известия
20:23

Первый канал начнет приглашать российских рэп-исполнителей на свои «новогодние огоньки». Об этом заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст.
Известия20:23

Подробнее о событии

Эрнст пригласит рэперов на «Голубой огонек»

URA.Ru21:10

Рэперов пригласят на «новогодний огонек» на Первом канале

Известия20:23

Эрнст рассказал о планах пригласить рэперов на «новогодний огонек» на Первом канале

ФАН20:07

Первый канал решил позвать рэперов на «Голубой огонек»

Газета.Ru20:51

Рэперы выступят на новогодних «огоньках» на Первом канале

News.ru19:22

Эрнст пообещал пригласить рэперов на «голубой огонёк» на Первом

Life.ru20:33

Депутат Госдумы попросит телеканалы звать рэперов на «Голубые огоньки»

ТАССвчера в 08:44
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Музыка

Друг Дмитрия Хворостовского рассказал о последней мечте певца

Обновлено в 23:29
Музыка

Клип Гребенщикова «Бой-Баба» набирает популярность на YouTube

«Аквариум» выпустил клип на новую песню. В четверг, 7 декабря, группа «Аквариум» представила клип на свою песню «Бой-Баба».
Обновлено в 19:41
Музыка

Рушана Валиева из Башкирии вышла в следующий раунд шоу «Голос»

Обновлено в 17:02
Музыка

YouTube назвал самые популярные у россиян видео в 2018 году

Компания Google опубликовала рейтинг наиболее популярных у россиян видео на YouTube в 2018 году.
Обновлено в 14:02
Музыка

Бурятский певец выпустил песню о Таиланде

Чингис Ли выпустил новую песню «Улетай в Тай». Автором текста и музыки стал московский поэт Кристиан Рувье, концертный директор певца.
Обновлено в 20:27
Музыка

«Крематорий» собрал ранние песни в «Antiquus»

В пластинку, изданную Первым музыкальным издательством, вошло 17 треков, большая часть которых была написана лидером группы Арменом Григоряном в начале 80-х и частично издана на ранних акустических записях "Крематория".
Обновлено в 11:39
Музыка

Рэперов назвали торчками и попросили не пускать в Екатеринбург

Обновлено в 13:24
Музыка

LP показала эмоциональные песни в «Heart to Mouth»

Релиз нового альбома певицы LP "Heart to Mouth" состоялся 7 декабря 2018 года.
Обновлено в 18:48
Музыка

Вдова Иосифа Кобзона поддержала Валерию на концерте в Доме музыки

Буквально на днях супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина - певица Валерия - дала концерт в Московском международном Доме музыки.
Обновлено в 20:09
Музыка

«Машина времени» не утерпела с выпуском альбома

Группа "Машина времени" выпустит мини-альбом "То, что всегда с тобой" 21 декабря 2018 года.
Обновлено в 17:47
Музыка

Бойцовский клуб в клипе The Prodigy «Timebomb Zone»

Группа The Prodigy выпустила клип на песню «Timebomb Zone» с последнего альбома «No Tourists». Режиссером видео выступил Пако Ратерта.
Обновлено в 05:31
Музыка

IC3PEAK в Краснодаре: состоится ли концерт

Состоится ли концерт группы в Краснодаре, пока неизвестно.
Обновлено в 19:49
Музыка

20 молодых вокалистов исполнят попурри на «MurmanVision»

13 декабря 2018 г. в 17.00 в Музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоится первый конкурсный этап второго сезона городского вокального конкурса «MurmanVision».
Обновлено в 09:26
Музыка

Группа «Вельвет» выпустила сингл и анонсировала альбом

Новую пластинку анонсировала в инстаграме солистка "Вельвета" Катя Белоконь.В песне лирическая героиня обращается к своему возлюбленному, в отношениях с которым переживает сложный период.
Обновлено в 04:01
Музыка

Иван Дорн и Виктор Солф выпустили совместный сингл «Right, Wrong»

Лейбл «Мастерская» представил сингл «Right, Wrong» — совместную запись Ивана Дорна и сооснователя Her Виктора Солфа.
Обновлено в 05:05
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Михаил Владимирович Дегтярёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, кандидат на выборах главы Самары, выборах мэра Москвы в 2013 и 2018 годах, член Высшего Совета ЛДПР, член президиума фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва с февраля 2017 года, депутат Государственной думы VI созыва и VII созыва, председатель Комитета Государственной думы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с октября 2016 года.
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