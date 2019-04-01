Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-АнджелесеГазета.Ru вчера в 21:43

с чего всё началось

Боже, пожалуйста, верни Nipsey Hussle прямо сейчас.

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.

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Спорт Драчев оценил на хорошо работу Союза биатлонистов России в сезоне Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил на хорошо работу организации в уходящем сезоне.

Здоровье На Сахалине открыли горячую линию по вопросам здравоохранения На Сахалине в тестовом режиме заработала горячая линия по вопросам здравоохранения.

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Футбол «Спартак» поздравил Бесчастных с 45-летием «Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Владимира Бесчастных с днём рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

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Кино Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.

Общество ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.

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Происшествия Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.

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