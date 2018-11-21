Происшествия

Рэпера Хаски задержали у входа в клуб
Газета.Ru
13:19

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) был задержан у входа в клуб в Краснодаре, где у него был запланирован концерт, передает "Юга". По словам организаторов концерта, рэпера отвезли в отдел полиции по адресу ул. Садовая, 110. Вместе с ним находится его адвокат.
Газета.Ru13:19

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Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

РБК13:35

Рэпера Хаски задержали за административное правонарушение в Краснодаре

ТАСС13:19

Задержанный в Краснодаре рэпер Хаски отказался пройти медосвидетельствование

Кубань 2415:09

В Краснодаре задержали рэпера Хаски

Коммерсантъ12:39

Рэппера Хаски задержали в Краснодаре

РБК Краснодар13:05

Краснодарская полиция увезла Хаски на освидетельствование. Он отказался проходить его

Дождь15:05

Краснодарская полиция задержала рэпера Хаски у входа в клуб

Юга.ру12:29
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Происшествия

СК начал проверку обрушения моста под Воронежем

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Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю

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Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР

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В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 15:19
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В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов

Обновлено в 14:36
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На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
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Дети погибли при пожаре в многоэтажном доме в Новой Москве

По словам представителя экстренных служб Москвы, в результате пожара, который произошел в семнадцатиэтажном жилом доме в Новой Москве погибли двое детей и один взрослый, передает РИА "Новости".
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Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку

В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу после замечания. Как передает канал "360", нападение произошло 17 ноября.
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Новокузнецке потушили пожар в ТЦ

Пожар в подвальном помещении торгового центра "Заря" в Новокузнецке ликвидирован на площади около 50 квадратных метров, по предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших, сообщили РИА Новости в среду в главке МЧС по Кемеровской области.
Обновлено в 14:22
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Под Новосибирском обрушилась стена школы

Кирпичная стена обрушилась в среду в крыле школы в Новосибирской области, где проводился капремонт, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 13:06
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СК возбудил дело после самоубийства школьницы в Смоленской области

Еще одно уголовное дело, о халатности, возбуждено после самоубийства девочки в Смоленской области, расследование контролируют в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.
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В Пулково сняли с рейса пьяную дебоширку

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В Санкт-Петербурге ученица 11-го класса скончалась после сдачи норм ГТО.
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Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Образует городской округ муниципальное образование город Краснодар.
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