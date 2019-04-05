Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лицеРоссийская газета 04:39
В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face. Прошлой весной исполнитель заявил, что собирается служить и готов ради этого приостановить свою музыкальную карьеру.
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Военкомат Башкирии: рэпер Face не пошел в армию не только из-за татуировок
Аргументы и Факты - Уфавчера в 04:07
Председатель Военно-врачебной комиссии: рэпера Фейса не призвали в армию в том числе из-за татуировок на лице
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