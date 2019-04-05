Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лицеРоссийская газета 04:39

В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face. Прошлой весной исполнитель заявил, что собирается служить и готов ради этого приостановить свою музыкальную карьеру.

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Футбол Джеко согласовал контракт с «Вест Хэмом» По информации Il Tempo, в услугах Джеко заинтересован «Вест Хэм», с которым футболист якобы уже успел согласовать условия личного контракта («молотобойцы» готовы два следующих года платить Эдину те же деньги, что он получает в «Роме»).

Шоу-бизнес Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара» Сын Децла Тони не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара». Мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле».

Происшествия Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».

Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.

Происшествия Центральный рынок сгорел в Прокопьевске К настоящему времени огонь ликвидирован. Днем в субботу, 6 апреля, около 13:30 в Прокопьевске вспыхнул Центральный рынок.

Общество Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.

Армия и оружие Корабли НАТО и Грузии провели совместные учения в Черном море «Целью учений было повышение уровня совместимости и взаимодействия береговой охраны погранполиции МВД Грузии с морскими силами НАТО», — указано в сообщении.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней.

Политика Армию США признают террористической организацией вслед за КСИР Иран не будет молчать в ответ на внесение США иранского Корпуса стражей Исламской Революции в список террористической организаций, заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Хишматоллы Фалахатпише.

Политика Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.

Общество В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

Музыка Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards» Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».

Армия и оружие Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.

Происшествия В Киргизии повторно ужесточили наказание за похищение невест В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью замужества. Теперь похитителям невест грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Авто Назван ТОП-5 автомобилей российского рынка, избавляющих от депрессии Именно потому эксперты нашего портала составили пятерку действительно «зажигательных» моделей, представленных на рынке России.