с чего всё началось

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул спецприемник в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна. Первомайский районный суд Краснодара после жалобы адвоката отменил вынесенное ранее решение об аресте музыканта.

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