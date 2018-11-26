Происшествия

Рэпера Хаски выпустили из-под ареста
Газета.Ru
09:19

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул спецприемник в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна. Первомайский районный суд Краснодара после жалобы адвоката отменил вынесенное ранее решение об аресте музыканта.
Газета.Ru09:19
с чего всё началось
Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте на 12 суток рэпера Хаски за мелкое хулиганство, написал
 в фейсбуке адвокат Алексей Аванесян со ссылкой на постановление.
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