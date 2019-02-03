Рэпер Децл умер в возрасте 35 летREGNUM вчера в 23:51

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил отец рэпера Александр Толмацкий. Также информация о смерти Децла появилась в официальном сообществе его фанатов в социальной сети «ВКонтакте».

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

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