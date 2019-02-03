Музыка
Рэпер Децл умер в возрасте 35 летREGNUM вчера в 23:51
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил отец рэпера Александр Толмацкий. Также информация о смерти Децла появилась в официальном сообществе его фанатов в социальной сети «ВКонтакте».
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Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар по сирийской армии
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Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Обновлено вчера в 20:17
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Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit
Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
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Почти 60 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции
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Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
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Общество
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Авто
Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей
Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
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В Австралии полиция эвакуировала аэропорт из-за «серьезного инцидента»
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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о тумане в Москве в ночь на воскресенье, попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Обновлено вчера в 17:16
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Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines, выполнявший рейс из международного аэропорта Лос-Анджелеса штата Калифорния в аэропорт Кахулуи на острове Мауи штата Гавайи, трижды за день возвращался в аэропорт вылета из-за технических неполадок.
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Ранее сообщалось, что в Анкаре с рельсов сошёл скоростной поезд, в результате инцидента погибли девять человек, ещё 84 пострадали.
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Армия и оружие
Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым
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Авто
Компания BMW разработала электросамокат X2City
Компания BMW создала новый электрический самокат.
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Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве
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Десятимесячный Ваня Фокин был найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома.
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Площадь пожара на складе в Киеве превысила 10 тыс. кв. м
Общая площадь пожара складских помещений возле станции метро «Лесная» в Киеве превысила 10 тыс. кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, сообщается 2 февраля в официальном аккаунте Facebook государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
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Политика
ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»
Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено вчера в 14:28
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Госдеп прокомментировал решение России приостановить участие в ДРСМД
"Соединенные Штаты оставляют за собой право отозвать свою ноту о выходе из договора до окончания периода в шесть месяцев, и мы будем готовы рассмотреть такой вариант действий в случае, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению [ДРСМД]", - утверждал он.
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«Ювентус» потерял очки в матче с «Пармой», Роналду оформил дубль
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Опубликовано видео взрыва метеорита в Кубе
Предположительно, в небе над кубинской провинцией взорвался метеорит.
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