По данным "СЭ", известный исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.

с чего всё началось

Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил «Спорт-экспресс». Основная идея проекта — возрождение традиций клуба, заложенных в Советском Союзе.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Политика ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17 Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.

Общество Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.

Финансы Общий долг Китая превысил 300% ВВП В результате общая задолженность превысила $40 трлн, что составляет около 15% от общемирового долга.

Политика Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.

Шоу-бизнес Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.

Здоровье Медик объяснил, что повышает риск развития рака Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники Frau Klinik Сергей Портной уточнил, что за последние сто лет репродуктивная функция женщины сильно изменилась: — Если мы вспомним наших прабабушек, в начале века они рожали по пять, шесть детей, и длительность кормления грудью у них составляла лет пять, это очень сильный фактор, который снижает риск развития рака молочной железы.

Экономика Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10% Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.

Происшествия BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Политика Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.

Политика Зеленский решил упростить получение гражданства Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.

Происшествия В Екатеринбурге в аварии с автобусом пострадали дети В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали трое детей и беременная женщина.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали камеры, установленные с нарушениями.

Футбол Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком» Атакующий полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на три года.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Транспорт В России могут появиться парковки-пазлы Многоуровневые "пазловые" парковки появятся в скором времени в городах Московской области.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, расставшиеся в мае 2019 года после четырех лет совместной жизни, договорились о совместной опеке над двухлетней дочерью Леей.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Футбол Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.