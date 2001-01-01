Футбол

Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКАТелеканал 360° 07:19

Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил «Спорт-экспресс». Основная идея проекта — возрождение традиций клуба, заложенных в Советском Союзе.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Рэпер Баста - автор амбициозного проекта! Он возродит футбольный клуб - ростовский СКА

По данным "СЭ", известный исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.
Спорт-Экспресс02:00

Подробнее о событии

Пресс-служба Басты сообщила о готовности рэпера помочь футбольному СКА

РБК08:42

Представители Басты прокомментировали информацию о возрождении ростовского СКА

Sportbox.RU06:48

Представители Басты прокомментировали информацию о возрождении ростовского СКА

Матч ТВ06:48

Баста начал возрождать ростовский СКА и нашёл инвесторов

Donnews.ru04:20

Баста – в СКА, Гильерме и Мирзов – в «Спартаке», кого купит ЦСКА? Live Симонова и Короткина

Спорт-Экспресс06:15

Рэпер Баста решил возродить ростовский СКА

1rnd.ru03:04

Баста хочет возродить «СКА»

Sport.ru02:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Технологии

«Триколор» планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр

Оператор «Триколор» сообщил о намерениях запустить собственный онлайн-кинотеатр, пишет «Коммерсантъ». Сумма инвестиций не раскрывается.
Обновлено в 07:03
Происшествия

РЖД проверит данные о поездке на Blabla-поезде из Петербурга в Москву

В РЖД отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что машинист поезда «Петербург-Москва» подвез двух молодых людей в кабине локомотива за 1300 рублей, воспользовавшись сервисом совместных поездок на автомобиле Bla-bla-car.
Обновлено в 08:04
Политика

Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян

Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Общество

Роскачество назвало лучшие детские стиральные порошки

По итогам проверки, лучшим детским стиральным порошком назвали «Ушастый нянь» (Россия).
Обновлено в 05:00
Транспорт

Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу

Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:26
Политика

Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным

Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»

Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Обновлено в 04:33
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек

Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Политика

Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна

Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 09:25
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии заявил, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.
Обновлено в 00:34
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Авто

АвтоВАЗ снова остановит производство

Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Ликино-Дулево снова бьют экоактивистов: и это делает полиция

Обновлено в 06:07
Политика

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:12
Политика

С-400 вместо F-35. США доказывают Турции свою ненадежность

В США не намерены просто мириться с тем, что Турция, вопреки призывам, предостережениям и даже угрозам, все-таки не отказалась от покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Политика

Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30
Здоровье

Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания

По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».
Обновлено в 01:36
Культура

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский заявил, что «партнеры Украины» были против его звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине

Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе

Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Обновлено в 08:14
ещё по теме
Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное