По данным "СЭ", известный исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.

с чего всё началось

Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил «Спорт-экспресс». Основная идея проекта — возрождение традиций клуба, заложенных в Советском Союзе.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Технологии «Триколор» планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр Оператор «Триколор» сообщил о намерениях запустить собственный онлайн-кинотеатр, пишет «Коммерсантъ». Сумма инвестиций не раскрывается.

Происшествия РЖД проверит данные о поездке на Blabla-поезде из Петербурга в Москву В РЖД отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что машинист поезда «Петербург-Москва» подвез двух молодых людей в кабине локомотива за 1300 рублей, воспользовавшись сервисом совместных поездок на автомобиле Bla-bla-car.

Политика Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Транспорт На Крымском мосту закончили укладку рельсов Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

Общество Роскачество назвало лучшие детские стиральные порошки По итогам проверки, лучшим детским стиральным порошком назвали «Ушастый нянь» (Россия).

Транспорт Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2» Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Происшествия С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.

Происшествия Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.

Политика Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии заявил, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.

Авто АвтоВАЗ снова остановит производство Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.

Политика С-400 вместо F-35. США доказывают Турции свою ненадежность В США не намерены просто мириться с тем, что Турция, вопреки призывам, предостережениям и даже угрозам, все-таки не отказалась от покупки российских ЗРК С-400.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».

Политика Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.

Здоровье Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».

Политика Зеленский заявил, что «партнеры Украины» были против его звонка Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.

Происшествия Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».