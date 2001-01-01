По данным "СЭ", известный исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.

с чего всё началось

Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил «Спорт-экспресс». Основная идея проекта — возрождение традиций клуба, заложенных в Советском Союзе.

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