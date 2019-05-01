Футбол

Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»Советский спорт вчера в 10:11

По данным BBC, повреждение, полученное футболистом 18 апреля в матче против Наполи, не позволит ему сыграть хотя бы в последнем туре английской премьер-лиги или в финале Лиги Европы, как считалось ранее.
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Эмери подтвердил, что Рэмзи выбыл до конца сезона

РИА Новостивчера в 13:35

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет

Матч ТВ30 апреля в 19:36

Футбольная карьера Рэмзи в «Арсенале» подошла к концу

Soccer.ruвчера в 09:04

Ремзи досрочно завершил сезон из-за травмы

Евро-футбол.рувчера в 02:01

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет

Sportbox.RU30 апреля в 19:36

Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»

Советский спортвчера в 10:11

Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»

Sport24.ru30 апреля в 18:58
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Музыка

Стал известен состав российского жюри на «Евровидении»-2019

Обновлено в 07:44
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу из ружья в Москве

Обновлено в 07:43
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Обновлено в 04:32
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Кино

«Мстители» установили рекорд по сборам в российском кинопрокате

Ранее News.ru писал о том, что более 1,5 млн человек посмотрели фильм «Мстители: Финал» в первый день проката в России.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Исполнитель роли Кристиана Грея признался, что был алкоголиком

Актер признался, что бросил университет и ничем не занимался некоторое время. Однако ему удалось взять себя в руки, добавил Дорнан.
Обновлено вчера в 19:48
Музыка

В Омске Валерий Гергиев даст два концерта

Первый концерт - благотворительный: места в зале занимают студенты музыкальных колледжей и учащиеся детских школ искусств.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе

По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Иркутске загорелся торговый центр

В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Политика

Белоруссия сообщила о поступлении чистой нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Политика

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Политика

Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны

Обновлено вчера в 06:26
Космос

Звезда из другой галактики появилась в Млечном Пути

Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь инородную звезду. Об этом пишет издание Nature Astronomy.
Обновлено в 00:29
Политика

Анохин призвал Резника срочно сдать тест на наркотики

Анохин заявил, что Резник обязательно должен сдать тест на наличие наркотиков в организме и в случае, если информация подтвердится, – сдать свой мандат.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане

По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.
Обновлено в 03:42
Здоровье

Cпасающий от ожирения повседневный продукт сочли опасным

О связи между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения заявили ранее японские ученые.
Обновлено в 08:12
Политика

Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Авто

Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы

В параде Победы 9 мая примут участие чеченские «тачанки».
Обновлено в 07:49
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Наука

В Гарварде создали систему чтения и записи данных в органические молекулы

В Гарвардском университете разработали систему чтения и записи данных в органические молекулы, которые позволят сохранять сведения тысячи лет.
Обновлено в 08:34
Общество

Кейт Миддлтон показала новые снимки подросшей Шарлотты

В честь дня рождения Кенсингтонский дворец опубликовал новые снимки принцессы Кембриджской. Фотографии сделала сама Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:34
Хоккей

Шипачев и Индрашис не покинут «Динамо»

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачев и Микс Индрашис продлят контракты с клубом.
Обновлено в 07:02
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Гаджеты

Глава Redmi опроверг данные о названии флагмана Redmi Х

На якобы официальном рендере присутствовало название Redmi X. Однако уже сегодня на эти данные отреагировал глава Redmi, который в социальной сети назвал изображение фейком и опроверг данные о том, что новый смартфон получит название Redmi Х. Таким образом, название новинки по-прежнему неизвестно, а в Сети бюджетный флагман с топовым процессором называют Redmi 855.
Обновлено в 08:03
Авто

Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала»

Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала».
Обновлено в 07:52
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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