Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»Советский спорт вчера в 10:11

По данным BBC, повреждение, полученное футболистом 18 апреля в матче против Наполи, не позволит ему сыграть хотя бы в последнем туре английской премьер-лиги или в финале Лиги Европы, как считалось ранее.

Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»

Футбол Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем» Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.

Кино «Мстители» установили рекорд по сборам в российском кинопрокате Ранее News.ru писал о том, что более 1,5 млн человек посмотрели фильм «Мстители: Финал» в первый день проката в России.

Общество В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.

Шоу-бизнес Исполнитель роли Кристиана Грея признался, что был алкоголиком Актер признался, что бросил университет и ничем не занимался некоторое время. Однако ему удалось взять себя в руки, добавил Дорнан.

Музыка В Омске Валерий Гергиев даст два концерта Первый концерт - благотворительный: места в зале занимают студенты музыкальных колледжей и учащиеся детских школ искусств.

Происшествия В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.

Происшествия В Иркутске загорелся торговый центр В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Политика Белоруссия сообщила о поступлении чистой нефти из России Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.

Космос Звезда из другой галактики появилась в Млечном Пути Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь инородную звезду. Об этом пишет издание Nature Astronomy.

Политика Анохин призвал Резника срочно сдать тест на наркотики Анохин заявил, что Резник обязательно должен сдать тест на наличие наркотиков в организме и в случае, если информация подтвердится, – сдать свой мандат.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.

Здоровье Cпасающий от ожирения повседневный продукт сочли опасным О связи между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения заявили ранее японские ученые.

Политика Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.

Авто Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы В параде Победы 9 мая примут участие чеченские «тачанки».

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Наука В Гарварде создали систему чтения и записи данных в органические молекулы В Гарвардском университете разработали систему чтения и записи данных в органические молекулы, которые позволят сохранять сведения тысячи лет.

Общество Кейт Миддлтон показала новые снимки подросшей Шарлотты В честь дня рождения Кенсингтонский дворец опубликовал новые снимки принцессы Кембриджской. Фотографии сделала сама Кейт Миддлтон.

Хоккей Шипачев и Индрашис не покинут «Динамо» Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачев и Микс Индрашис продлят контракты с клубом.

Общество Названы города России, в которых живут самые счастливые люди Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.