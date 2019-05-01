Футбол
Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»Советский спорт вчера в 10:11
По данным BBC, повреждение, полученное футболистом 18 апреля в матче против Наполи, не позволит ему сыграть хотя бы в последнем туре английской премьер-лиги или в финале Лиги Европы, как считалось ранее.
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Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»
Sport24.ru30 апреля в 18:58
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