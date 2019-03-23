Футбол
Рэмзи пропустит матч со Словакией из-за травмыSoccer.ru 09:36
Сообщается, что полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи не сможет принять участия в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Словакии из-за травмы.
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Футбол
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