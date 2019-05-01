Футбол
Рэмзи попрощался с болельщиками «Арсенала»Soccer.ru 14:06
К сожалению, травма помешает мне принять участие в оставшихся матчах. Я очень разочарован, что не смогу играть до конца и отдать клубу всё, пока еще остаюсь в "Арсенале". К сожалению, это не в моей власти, но я хочу поблагодарить всех болельщиков за их поддержку.
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Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»
Sport24.ruвчера в 18:58
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