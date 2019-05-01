Футбол

Рэмзи попрощался с болельщиками «Арсенала»Soccer.ru 14:06

К сожалению, травма помешает мне принять участие в оставшихся матчах. Я очень разочарован, что не смогу играть до конца и отдать клубу всё, пока еще остаюсь в "Арсенале". К сожалению, это не в моей власти, но я хочу поблагодарить всех болельщиков за их поддержку.
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Рэмзи попрощался с болельщиками «Арсенала»

Soccer.ru14:06

Рэмси написал трогательное письмо в адрес болельщиков «Арсенала»

Матч ТВ13:30

Ремзи досрочно завершил сезон из-за травмы

Евро-футбол.ру02:01

Косельни: Рэмси любит «Арсенал» и поэтому выкладывался на 100% до конца

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Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»

Советский спорт10:11

Рэмси написал трогательное письмо в адрес болельщиков «Арсенала»

Sportbox.RU13:30

Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»

Sport24.ruвчера в 18:58
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Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
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Известная российская телеведущая Елена Малышева рассказала подписчикам, что за майские праздники намерена похудеть.
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На сегодняшний день в России по решению суда ограничен доступ к более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
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Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
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Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
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Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
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Нижегородские ученые разработали новый способ борьбы с раком мозга

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Морвант записал момент (который показан в видео), когда на одометре его пикапа появилась цифра в 1 609 344 км. Сообщается, что родной для автомобиля V8 не подвергался никакому капитальному ремонту или перестройке.
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