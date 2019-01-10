Футбол

Рэмзи подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт
LiveSport.ru
00:34

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи согласился перейти в «Ювентус» в конце сезона на правах свободного агента, сообщает The Guardian. По информации издания, футболист подпишет пятилетний контракт на общую сумму около 40 миллионов евро.
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Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
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