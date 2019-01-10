Футбол
Валлийский полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси согласился перейти в «Ювентус» в летнее трансферное окно и пройдёт медицинское обследование в воскресенье, 13 января.
Чемпионат04:16
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Футбол
«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
ЦСКА объявил о том, что Эрнандес остается в клубе
Обновлено в 03:41
Футбол
Боккетти, Жиго, Ещенко и Фернандо тренируются в зале
На занятие не вышли защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, а также полузащитники Самуэль Жиго и Фернандо.
Обновлено в 03:29
Футбол
Нападающий «Витесса» Линссен сделал признание о Слуцком
Нападающий "Витесса" Брайан Линссен признался, что игрокам бывает сложно выполнять тактические указания главного тренера Леонида Слуцкого.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Чертаново» подтвердил переход Зиньковского в «Крылья Советов»
Обновлено в 04:15
Футбол
Серхио Рамос забил 100-й гол в карьере
Счёт в матче был открыт на 44-й минуте — мяч в ворота «Леганеса» отправил капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, реализовав пенальти.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
Влашич: хочу выиграть чемпионат России с ЦСКА
После 17 туров ЦСКА набрал 30 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (34) возглавляет таблицу РПЛ.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальти
«Монако» выбил «Ренн» по пенальти в четвертьфинале Кубка Лиги.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
УЕФА может ужесточить правила финансового фейр-плей
Союз европейских футбольных ассоциаций может ужесточить правила финансового фейр-плей в ближайшее время.
Обновлено в 02:49
Футбол
Кавани отказался переходить в китайский клуб
Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани отказался переходить в китайский клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Футбол
«МЮ» выплатил неустойку Моуринью за расторжение контракта
"Манчестер Юнайтед" выплатил компенсацию бывшему главному тренеру клуба Жозе Моуринью за досрочное расторжение контракта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Футбол
Форвард «Челси» Мората может перейти в «Атлетико»
Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората может перейти в испанский "Атлетико", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
Дальневосточный футбольный союз выдвинул Дюкова на пост главы РФС
10 января в Хабаровске прошло общее собрание членов Дальневосточного футбольного союза.
Обновлено в 01:21
Футбол
«ПСЖ» с де Йонга переключился на ван де Бека
Парижане хотели купить у "Аякса" Френки де Йонга, но он выбрал "Барселону", поэтому они переключились на ван де Бека, который оценивается в 20 миллионов евро и имеет контракт с "Аяксом" до 2022 года.
Обновлено в 04:18
Футбол
Главный тренер «Генгама»: «Очень необычно заработать 3 пенальти в одном матче, но они были справедливые»
Главный тренер «Генгама» Жослен Гурвеннек прокомментировал победу над «ПСЖ» в четвертьфинале Кубка лиги (2:1). — Мы никогда не знаем, чего ожидать, когда играешь на «Парк де Пренс».
Обновлено вчера в 21:30