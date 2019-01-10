Футбол

Рэмси пройдёт медобследование в «Ювентусе» 13 января
Чемпионат
04:16

Валлийский полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси согласился перейти в «Ювентус» в летнее трансферное окно и пройдёт медицинское обследование в воскресенье, 13 января.
Чемпионат04:16

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Рэмси пройдёт медобследование в «Ювентусе» 13 января

Чемпионат04:16

СМИ: Рэмси пройдет медобследование в «Ювентусе» 13 января

Матч ТВ04:15

СМИ: Рэмси пройдет медобследование в «Ювентусе» 13-го января

Спорт-Экспресс04:31

Рэмзи на этой неделе пройдет медицинское обследование для «Ювентуса»

Soccer.ru03:56

СМИ: Рэмзи согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом»

Советский спорт00:14

СМИ: игрок «Арсенала» согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом»

Газета.Ru00:11

Рэмзи в воскресенье пройдет медобследование в «Ювентусе»

Sports.ru03:27
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»

Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

ЦСКА объявил о том, что Эрнандес остается в клубе

Обновлено в 03:41
Футбол

Боккетти, Жиго, Ещенко и Фернандо тренируются в зале

На занятие не вышли защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, а также полузащитники Самуэль Жиго и Фернандо.
Обновлено в 03:29
Футбол

Нападающий «Витесса» Линссен сделал признание о Слуцком

Нападающий "Витесса" Брайан Линссен признался, что игрокам бывает сложно выполнять тактические указания главного тренера Леонида Слуцкого.
Обновлено в 03:43
Футбол

«Чертаново» подтвердил переход Зиньковского в «Крылья Советов»

Обновлено в 04:15
Футбол

Серхио Рамос забил 100-й гол в карьере

Счёт в матче был открыт на 44-й минуте — мяч в ворота «Леганеса» отправил капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, реализовав пенальти.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол

Влашич: хочу выиграть чемпионат России с ЦСКА

После 17 туров ЦСКА набрал 30 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (34) возглавляет таблицу РПЛ.
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«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальти

«Монако» выбил «Ренн» по пенальти в четвертьфинале Кубка Лиги.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол

УЕФА может ужесточить правила финансового фейр-плей

Союз европейских футбольных ассоциаций может ужесточить правила финансового фейр-плей в ближайшее время.
Обновлено в 02:49
Футбол

Кавани отказался переходить в китайский клуб

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани отказался переходить в китайский клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Футбол

«МЮ» выплатил неустойку Моуринью за расторжение контракта

"Манчестер Юнайтед" выплатил компенсацию бывшему главному тренеру клуба Жозе Моуринью за досрочное расторжение контракта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Футбол

Форвард «Челси» Мората может перейти в «Атлетико»

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората может перейти в испанский "Атлетико", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:43
Футбол

Дальневосточный футбольный союз выдвинул Дюкова на пост главы РФС

10 января в Хабаровске прошло общее собрание членов Дальневосточного футбольного союза.
Обновлено в 01:21
Футбол

«ПСЖ» с де Йонга переключился на ван де Бека

Парижане хотели купить у "Аякса" Френки де Йонга, но он выбрал "Барселону", поэтому они переключились на ван де Бека, который оценивается в 20 миллионов евро и имеет контракт с "Аяксом" до 2022 года.
Обновлено в 04:18
Футбол

Главный тренер «Генгама»: «Очень необычно заработать 3 пенальти в одном матче, но они были справедливые»

Главный тренер «Генгама» Жослен Гурвеннек прокомментировал победу над «ПСЖ» в четвертьфинале Кубка лиги (2:1). — Мы никогда не знаем, чего ожидать, когда играешь на «Парк де Пренс».
Обновлено вчера в 21:30
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Аарон Рэмзи
Британский футболист
Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
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