Футбол

Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»
Sports.ru
03:26

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи определился со своим будущим. По информации Sport Mediaset, валлиец подписал предварительный контракт с «Ювентусом». Как утверждает Calciomercato, есть вероятность, что трансфер может состояться зимой.
Sports.ru03:26

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Рэмси подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Нева Спорт04:01

Джано может уехать к Слуцкому, Рэмзи переходит в «Ювентус». Трансферы и слухи дня

Sport24.ru01:30

Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

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Газета.Ruвчера в 12:14

Рэмзи согласовал с «Ювентусом» 5-летний контракт

Soccer.ruвчера в 12:24

СМИ: Рэмси подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Спорт-Экспрессвчера в 11:20
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
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Аарон Рэмзи
Британский футболист
Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
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