Футбол

Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»
Евро-футбол.ру
11:40

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с "Ювентусом" на пять лет.
Евро-футбол.ру11:40

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Рэмзи заключил предварительный контракт с «Ювентусом»

Газета.Ru12:14

Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Евро-футбол.ру11:40

Рэмзи подписал предварительное соглашение с «Ювентусом»

Sport24.ru11:31

Рэмзи согласовал с «Ювентусом» 5-летний контракт

Soccer.ru12:24

СМИ: Рэмси подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс11:20
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Футбол

«Монако» объявил о подписании Налдо

Защитник «Шальке» бразилец Налдо стал игроком «Монако». Монегаски объявили о подписании с 36-летним игроком контракта до июня 2020 года.
Обновлено в 12:02
Футбол

Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»

Обновлено в 08:53
Футбол

Каррагер: «Чемпионская гонка на победе „Ливерпуля“ не завершится»

Если "Ливерпулю" удастся победить, команда наберет огромный отрыв. Но это не значит, что чемпионская гонка на этом закончится.
Обновлено в 12:08
Футбол

Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург».
Обновлено в 10:28
Футбол

Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»

Обновлено в 10:09
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:30
Футбол

«Барселона» хочет приобрести Павара

Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность покупки французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:48
Футбол

Беллами обвиняют в ксенофобии и запугивании игрока академии «Кардиффа»

Главного тренера молодежной команды «Кардиффа» (U-18) Крэйга Беллами обвинили в запугивании и ксенофобии по отношению к футболисту команды.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

Маурицио Сарри: «Ничего не знал о переходе Пулишича до вторника»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
Обновлено в 08:32
Футбол

Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом Словении

Вратарь "Атлетико" Ян Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом года в Словении, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено в 09:31
Футбол

«ПСЖ» предложил «Аяксу» € 150 млн за де Лигта и де Йонга

В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии де Лигт забил 2 гола в 16 матчах, де Йонг записал в актив 3 мяча в 15 встречах.
Обновлено в 12:58
Футбол

Дефо перейдёт из «Борнмута» в «Рейнджерс»

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо продолжит карьеру в «Рейнджерс», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Реал» арендовал 18-летнего форварда

Мадридский "Реал" взял в аренду 18-летнего нападающего "Мелильи" Мохамеда Миззиана с правом выкупа по окончании нынешнего сезона, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Футбол

«Интер» и «Наполи» начали борьбу за Бареллу

«Интер» и «Наполи» хотят заполучить в свои ряды полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу.
Обновлено в 05:52
Футбол

Криштиану Роналду: Сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом»

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус сыграет против Атлетико.
Обновлено в 07:48
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Аарон Рэмзи
Британский футболист
Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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