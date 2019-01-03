Футбол

Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»
Евро-футбол.ру
11:40

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с "Ювентусом" на пять лет.
Евро-футбол.ру11:40

Подробнее о событии

«Ювентус» готов обменять Рэмзи на своего хавбека

Евро-футбол.ру15:55

Рэмзи заключил предварительный контракт с «Ювентусом»

Газета.Ru12:14

Рэмзи подписал предварительное соглашение с «Ювентусом»

Sport24.ru11:31

Рэмзи согласовал с «Ювентусом» 5-летний контракт

Soccer.ru12:24

СМИ: Рэмси подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс11:20

Sky Sports: «Ювентус» остается приоритетным вариантом для Рэмзи

Бомбардир.ру12:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Футбол

Манчестер Сити — Ливерпуль 2:1 (2-й тайм)

Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура АПЛ. Встреча начнется сегодня в 23:00 мск.
Обновлено в 14:04
Футбол

Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards

Обновлено в 14:11
Футбол

«Вольфсбург» расторг контракт с Блащиковским

Польский полузащитник Якуб Блащиковский покинул состав немецкого «Вольфсбурга».
Обновлено в 16:03
Футбол

Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»

Обновлено в 08:53
Футбол

«Монако» объявил о переходе Налдо

Обновлено в 12:25
Футбол

«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Реала» на матч 17-го тура чемпионата Испании, который пройдёт сегодня, 3 января, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».
Обновлено в 14:30
Футбол

Фирмино признан лучшим бразильским игроком в Европе

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино выиграл награду Samba Gold 2018 года, вручаемую бразильским футболистам, которые лучше всего себя проявили в чемпионатах Европы.
Обновлено в 15:08
Футбол

Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»

Обновлено в 10:09
Футбол

«Манчестер Сити» пригрозили лишением еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить английский «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушений финансового fair-play.
Обновлено в 10:22
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:30
Футбол

«Реал» взял в аренду 18-летнего нападающего

Мадридцы взяли в аренду 18-летнего игрока с правом выкупа по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 04:12
Футбол

Маурицио Сарри: «Ничего не знал о переходе Пулишича до вторника»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
Обновлено в 08:32
Футбол

Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург».
Обновлено в 10:28
Футбол

«Барселона» хочет приобрести Павара

Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность покупки французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:48
Футбол

СМИ: «Борнмут» намерен арендовать защитника «Ливерпуля»

Сам игрок хочет покинуть «Ливерпуль» ради получения игровой практики. Помимо «Борнмута», на защитника претендует «Кардифф».
Обновлено в 15:48
ещё по теме
Аарон Рэмзи
Британский футболист
Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное