Футбол
Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»
Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»Евро-футбол.ру11:40
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с "Ювентусом" на пять лет.
Евро-футбол.ру11:40
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Футбол
Манчестер Сити — Ливерпуль 2:1 (2-й тайм)
Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура АПЛ. Встреча начнется сегодня в 23:00 мск.
Обновлено в 14:04
Футбол
Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards
Обновлено в 14:11
Футбол
«Вольфсбург» расторг контракт с Блащиковским
Польский полузащитник Якуб Блащиковский покинул состав немецкого «Вольфсбурга».
Обновлено в 16:03
Футбол
Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»
Обновлено в 08:53
Футбол
«Монако» объявил о переходе Налдо
Обновлено в 12:25
Футбол
«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»
Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Реала» на матч 17-го тура чемпионата Испании, который пройдёт сегодня, 3 января, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».
Обновлено в 14:30
Футбол
Фирмино признан лучшим бразильским игроком в Европе
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино выиграл награду Samba Gold 2018 года, вручаемую бразильским футболистам, которые лучше всего себя проявили в чемпионатах Европы.
Обновлено в 15:08
Футбол
Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»
Обновлено в 10:09
Футбол
«Манчестер Сити» пригрозили лишением еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить английский «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушений финансового fair-play.
Обновлено в 10:22
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 04:30
Футбол
«Реал» взял в аренду 18-летнего нападающего
Мадридцы взяли в аренду 18-летнего игрока с правом выкупа по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 04:12
Футбол
Маурицио Сарри: «Ничего не знал о переходе Пулишича до вторника»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
Обновлено в 08:32
Футбол
Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург».
Обновлено в 10:28
Футбол
«Барселона» хочет приобрести Павара
Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность покупки французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:48
Футбол
СМИ: «Борнмут» намерен арендовать защитника «Ливерпуля»
Сам игрок хочет покинуть «Ливерпуль» ради получения игровой практики. Помимо «Борнмута», на защитника претендует «Кардифф».
Обновлено в 15:48